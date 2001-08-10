За сутки на Сахалине инспекторы задержали 7 пьяных водителей и 13 нарушителей без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировали ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 118 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2163 нарушения ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления транспортными средствами 7 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Кроме того, полицейские задержали 13 водителей – те не имеют права управления транспортными средствами либо лишены такого права по решению суда. Сотрудники Госавтоинспекции поместили на специализированную стоянку 7 автомобилей.

За сутки правоохранители привлекли к административной ответственности 5 водителей за выезд на полосу встречного движения. Также они оштрафовали 5 водителей, которые управляли транспортными средствами с "тонировкой" на стеклах. Один водитель получил наказание за управление машиной при наличии технических неисправностей, еще один – за нарушение требований дорожных знаков и правил стоянки. Два пешехода нарушили ПДД и также понесли ответственность. Сотрудники Госавтоинспекции составили 16 административных материалов на водителей, которые не уплатили административные штрафы по линии ГИБДД в установленный срок.