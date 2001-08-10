Житель Сахалина предстанет перед судом за пропаганду криминальной идеологии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против ранее судимого 35-летнего местного жителя. Следствие подозревает его в участии в деятельности экстремистской организации, которую Верховный Суд Российской Федерации запретил на территории страны.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном следственном управлении, фигурант дела вступил в ячейку запрещенного общественного движения не позднее октября 2025 года. На тот момент мужчина отбывал наказание в одном из исправительных учреждений области.

Будучи участником ячейки, он пропагандировал криминальную идеологию среди осужденных, вел документацию по контролю и расходованию материальных ценностей из так называемого «общака», а также совершал иные противоправные действия – всё это направлялось на продолжение деятельности экстремистской организации.

Сотрудники УФСБ России по Сахалинской области собрали материалы, на основании которых следователи и возбудили это уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ.

В настоящее время следственные действия продолжаются: специалисты собирают и закрепляют доказательства причастности мужчины к запрещенной деятельности.