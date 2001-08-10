Спасатели МЧС вытащили мотоциклиста из леса под Южно-Сахалинском

В районе озера Танковое Южно-Сахалинска мотоциклист упал на склоне во время прогулки и не смог самостоятельно подняться из-за полученной травмы. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области, байкер не справился с управлением, после чего его выбросило на склон.

На место происшествия выехали четверо спасателей поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова. Специалисты оказали пострадавшему первую помощь и зафиксировали травмированную ногу. Затем сотрудники МЧС несли мужчину около километра по труднодоступной лесной местности – они использовали специальные носилки.

В конце спасательной операции сотрудники МЧС передали пострадавшего мотоциклиста бригаде скорой помощи. Медики продолжили лечение и доставили мужчину в лечебное учреждение.