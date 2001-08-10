Пьяный житель Смирных схватил нож и пригрозил полицейскому

Смирныховский районный суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, который угрожал ножом сотруднику полиции. Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 318 УК РФ – угроза применения насилия в отношении представителя власти.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской прокуратуре, инцидент произошёл в ноябре 2025 года. Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения на кухне квартиры в посёлке Смирных. Мужчина не согласился с законными действиями полицейских – они доставляли его в отделение МВД. Тогда он схватил со стола нож и стал угрожать им сотруднику полиции.

Полицейские задержали нарушителя и доставили в отдел для разбирательства. В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд учёл позицию государственного обвинителя и личность подсудимого. Судья приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также суд возложил на осуждённого определённые обязанности. Приговор пока не вступил в законную силу.