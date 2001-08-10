74,69|87,59
Мошенники убедили сахалинку прилететь во Владивосток, чтобы передать им 3,5 млн рублей
14:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Водителя автобуса в Холмске наказали за то, что не пропустил пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Госавтоинспекция Холмска привлекла к ответственности водителя автобуса «Hyundai County», который не пропустил пешехода на «зебре». Сотрудники полиции оперативно нашли нарушителя – им оказался 45-летний гражданин Киргизии.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, инспекторы ДПС обнаружили видеозапись в социальных сетях. На кадрах видно, как автобус двигался по улице Школьной в южном направлении и не уступил дорогу человеку, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полицейские составили на водителя административный материал по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения». Суд назначил нарушителю штраф в размере 2500 рублей.

Отделение Госавтоинспекции поблагодарило граждан за активную позицию и призвало всех участников движения соблюдать правила дорожного движения.

