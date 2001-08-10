Нарушения устраняются: комиссия министерства ЖКХ проверила полигон "Известковый"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области повторно проинспектировали ход работ по устранению нарушений и очистке прилегающей к полигону территории от разлетевшихся легких фракций.
В настоящий момент последствия данного нарушения устраняются, а виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.
- Визуальный осмотр прилегающей территории полигона по периметру не выявил протечек фильтрата или специфических запахов, которые могли бы указывать на серьезные технологические сбои. В двух точках зафиксирован выход грунтовых вод прозрачного цвета без характерного для фильтрата запаха, – прокомментировал ситуацию первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александр Ли.
Ворота полигона с северо-западной стороны закрыты, несанкционированный доступ отсутствует. Режим ограничения соблюдается. Выявленные повреждения от воздействия осадков устранят в ближайшее время. Материалы уже закуплены и доставлены на объект. В перспективе региональный оператор намерен принять принципиальное решение по модернизации всей системы ограждения.
Параллельно продолжаются мероприятия по очистке прилегающей территории. На данный момент собрано порядка 130 кубометров отходов. Активная фаза работ на проблемных участках продолжится по мере таяния снега.
По итогам проверки комиссия рекомендовала эксплуатирующей организации усилить контроль за изоляцией отходов и продолжить регулярный мониторинг состояния грунтовых вод на границах полигона.
Работы по устранению нарушений завершат в ближайшее время с учетом погодных условий. Ситуация остается на контроле министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.
