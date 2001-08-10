В зоне СВО погиб осужденный за коррупцию экс-глава Приморского центра народной культуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В зоне проведения специальной военной операции погиб бывший руководитель Приморского центра народной культуры Роман Нечаев. Мужчине было 46 лет, передает РИА VladNews.

Нечаев был осуждён за коррупционные преступления. 22 января 2025 года Ленинский районный суд Владивостока признал его виновным в получении взятки в 2017 году. Установлено, что он обеспечивал преимущества компании ООО «Интегра» при заключении госконтрактов на поставку музыкального оборудования на общую сумму 11 миллионов рублей. Кроме того, экс-чиновник участвовал в передаче взятки в размере 1,5 миллиона рублей своей бывшей супруге - Анне Алеко, бывшему директору Приморской филармонии и экс-депутату Законодательного собрания Приморского края. Сама Алеко в настоящее время отбывает наказание в колонии.

Суд назначил Нечаеву 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, крупный штраф, а также запретил занимать руководящие должности в сфере культуры. Суд постановил конфисковать в пользу государства взятку в размере 500 тысяч рублей. Отбывая наказание, Нечаев заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО, где погиб. Об этом сообщает PRIMPRESS.