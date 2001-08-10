Жительница Южно-Сахалинска похитила забытые купюры из банкомата

37-летняя ранее судимая жительница Южно-Сахалинска забрала чужие почти 15 тысяч рублей из банкомата и стала фигуранткой уголовного дела. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую после того, как 30-летняя горожанка написала заявление в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» о пропаже личных сбережений.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе областной полиции, заявительница хотела внести деньги на банковский счёт через терминал, но не заметила технической ошибки - устройство не приняло купюры. Женщина ушла, а через пару минут ячейка банкомата открылась и вернула наличность. В этот момент у терминала стояла подозреваемая, она воспользовалась ситуацией, забрала чужие деньги себе и не сообщила о находке никому из окружающих.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении фигурантки по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ - «Кража, совершённая со значительным ущербом гражданину». Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.