Более 100 женщин с детьми нашли работу благодаря Кадровому центру Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2026 года обращений стало на 26% больше: за поддержкой пришли 297 женщин с детьми до 18 лет против 235 годом ранее
Поддержка женщин с детьми в регионе ведётся в том числе в рамках проекта губернатора Валерия Лимаренко «Счастливое материнство». Его задача — помочь сахалинкам совмещать семью, работу, обучение и профессиональное развитие.
С начала года при содействии Кадрового центра трудоустроена 101 женщина с детьми до 18 лет. Они работают бухгалтерами, продавцами-кассирами, младшими воспитателями, менеджерами, специалистами по кадрам, делопроизводителями и экономистами.
Ещё 11 сахалинок открыли своё дело и оформили самозанятость. 18 жительниц проходят обучение, в том числе по нацпроекту «Кадры». Среди востребованных программ — кадровая работа, делопроизводство, государственное и муниципальное управление, повар и младшая медицинская сестра.
«Женщины с детьми всё чаще рассматривают Кадровый центр как реальную поддержку. Наша задача — не просто предложить вакансию, а помочь найти формат занятости, который подходит под жизненную ситуацию», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.
Так, мама двоих детей 3 и 4 лет Анастасия Фишер обратилась в Холмский Кадровый центр и уже в конце февраля успешно защитила бизнес-план, открыв кабинет по наращиванию ресниц.
«Специалисты помогли мне структурировать идею, подготовить бизнес-план и уверенно пройти защиту. Для меня было важно создать понятный рабочий проект, который можно развивать. Сейчас я постепенно расширяю клиентскую базу и вижу перспективы для дальнейшего роста», — поделилась Анастасия Фишер.
Напомним, при Кадровых центрах региона работают 13 женских клубов. Здесь островитянки делятся опытом, проходят тестирования и тренинги, участвуют в индивидуальных и групповых консультациях. С начала 2026 года встречи посетили около 200 жительниц, более 70 из них нашли работу.
Это читают
09:30 Сегодня Более 2600 нарушений ПДД зафиксировали камеры за сутки на Сахалине
09:14 Сегодня Стрелки-зенитчики ВВО на Сахалине учатся уничтожать воздушные цели
- 10:53 Сегодня На Сахалине шесть ветеранов Великой Отечественной войны получили по 10 тысяч рублей к 9 Мая
10:30 Сегодня Военнослужащие на Сахалине осваивают 120-мм миномёт "Сани"
16:43 23 Апреля 36 тысяч площадок, 75 стран мира, новые форматы и партнёры: "Единая Россия" 24 апреля проведёт "Диктант Победы"
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
09:56 24 Апреля Жители Сахалина смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом
09:08 21 Апреля На Сахалине раньше обычного начался нерест селедки
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
- 13:11 Сегодня Более 28 тысяч жителей Южно-Сахалинска вышли на субботники в апреле 2026 года
- 13:00 Вчера В Южно-Сахалинске пройдет конференция "Родная речь"
- 10:27 Вчера В Южно-Сахалинске пройдёт фестиваль "Танцующий остров – 2026"
- 10:25 24 Апреля Сахалинцев приглашают на выходных в зоопарк на показательное кормление тигрицы
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
