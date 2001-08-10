Более 100 женщин с детьми нашли работу благодаря Кадровому центру Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2026 года обращений стало на 26% больше: за поддержкой пришли 297 женщин с детьми до 18 лет против 235 годом ранее

Поддержка женщин с детьми в регионе ведётся в том числе в рамках проекта губернатора Валерия Лимаренко «Счастливое материнство». Его задача — помочь сахалинкам совмещать семью, работу, обучение и профессиональное развитие.

С начала года при содействии Кадрового центра трудоустроена 101 женщина с детьми до 18 лет. Они работают бухгалтерами, продавцами-кассирами, младшими воспитателями, менеджерами, специалистами по кадрам, делопроизводителями и экономистами.

Ещё 11 сахалинок открыли своё дело и оформили самозанятость. 18 жительниц проходят обучение, в том числе по нацпроекту «Кадры». Среди востребованных программ — кадровая работа, делопроизводство, государственное и муниципальное управление, повар и младшая медицинская сестра.

«Женщины с детьми всё чаще рассматривают Кадровый центр как реальную поддержку. Наша задача — не просто предложить вакансию, а помочь найти формат занятости, который подходит под жизненную ситуацию», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Так, мама двоих детей 3 и 4 лет Анастасия Фишер обратилась в Холмский Кадровый центр и уже в конце февраля успешно защитила бизнес-план, открыв кабинет по наращиванию ресниц.

«Специалисты помогли мне структурировать идею, подготовить бизнес-план и уверенно пройти защиту. Для меня было важно создать понятный рабочий проект, который можно развивать. Сейчас я постепенно расширяю клиентскую базу и вижу перспективы для дальнейшего роста», — поделилась Анастасия Фишер.

Напомним, при Кадровых центрах региона работают 13 женских клубов. Здесь островитянки делятся опытом, проходят тестирования и тренинги, участвуют в индивидуальных и групповых консультациях. С начала 2026 года встречи посетили около 200 жительниц, более 70 из них нашли работу.