Житель села Чехов похитил бинокль из специализированного магазина в Холмске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днём 13 апреля 2026 года в дежурную часть полиции поступило заявление от представительницы магазина товаров для охоты и рыбалки в городе Холмске. Неизвестный посетитель воспользовался отсутствием внимания персонала и забрал с прилавка бинокль. Заявительница описала обстоятельства кражи, и сотрудники отдела МВД России «Холмский» начали поиски.

Правоохранители быстро установили личность подозреваемого – им оказался 63-летний житель села Чехов, который уже имел судимость. Полицейские изъяли похищенный бинокль и вернули его потерпевшей стороне.

Отдел дознания ОМВД России «Холмский» возбудил против задержанного уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Следователи избрали подозреваемому меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Полиция Холмского района призывает владельцев торговых точек усилить меры безопасности, а граждан – сообщать о подозрительных лицах по телефонам экстренных служб.