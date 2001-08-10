На Сахалине водитель самоходного крана сбил 60-летнюю женщину на пешеходном переходе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В поселке Смирных Сахалинской области 27 апреля 2026 года около 8 часов 30 минут 26-летний водитель самоходного крана Kato совершил наезд на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие случилось у дома 39 по улице Ленина, где водитель двигался в северном направлении и не предоставил преимущество пешеходу.
60-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель крана не уступил ей дорогу и совершил наезд. Как сообщили ТИА «Острова» в отделе Госавтоинспекции по Смирныховскому району, в результате происшествия пожилая женщина получила телесные повреждения.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту данного ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Комментарии - 0
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?