На Сахалине водитель самоходного крана сбил 60-летнюю женщину на пешеходном переходе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В поселке Смирных Сахалинской области 27 апреля 2026 года около 8 часов 30 минут 26-летний водитель самоходного крана Kato совершил наезд на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие случилось у дома 39 по улице Ленина, где водитель двигался в северном направлении и не предоставил преимущество пешеходу.

60-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель крана не уступил ей дорогу и совершил наезд. Как сообщили ТИА «Острова» в отделе Госавтоинспекции по Смирныховскому району, в результате происшествия пожилая женщина получила телесные повреждения.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту данного ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.