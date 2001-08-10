Уровень преступности в Сахалинской области снизился на 1,8 процента

В Сахалинской области за первый квартал 2026 года зарегистрировали 1 715 преступлений – это на 1,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом уровень преступности в регионе составил 37,5 преступления на 10 тысяч населения, а самый высокий показатель отмечается в Южно-Сахалинске, Аниве, Долинске, Корсакове и Холмске.

Аналитики зафиксировали снижение всех категорий преступлений. Особо тяжких преступлений стало меньше на 22,8 процента, тяжких – на 17,6 процента, средней тяжести – на 2,7 процента, небольшой тяжести – на 2,1 процента. На фоне общего снижения криминальной напряжённости правоохранители отметили сокращение преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) на 37,3 процента – до 431 случая.

В структуре ИТТ-преступлений по-прежнему преобладают мошеннические действия – они занимают 50,6 процента. Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, число таких мошенничеств снизилось на 34,5 процента (до 218 случаев). Также специалисты зафиксировали динамику снижения для краж (-55,8 процента, 57 случаев) и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-60 процентов, 46 случаев), совершённых с использованием ИТТ.

Более 260 граждан пострадали от интернет- и телефонных мошенников. Почти четверть из них (70 человек) – это дети, пенсионеры и инвалиды, то есть социально незащищённые категории населения. Существенно сократилось и число преступлений в сфере безопасности дорожного движения: количество криминальных ДТП снизилось на 75 процентов (с 33 до 8), в том числе аварий со смертельным исходом – на 16,7 процента (с 6 до 5).

Жители островного региона могут самостоятельно ознакомиться с полной характеристикой преступности на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации.