Прокуратура добилась перерасчета за воду десяткам абонентов в Александровске-Сахалинском

Александровск-Сахалинская городская прокуратура добилась перерасчета платы за коммунальные услуги для 61 собственника жилья. Причиной для пересмотра начислений послужило длительное отключение холодной воды из-за аварии, которое превысило установленные законом нормативы.

Надзорное ведомство провело проверку соблюдения жилищно-коммунального законодательства в работе ООО «Водоканалремстрой». Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, сотрудники ведомства установили конкретное нарушение. Аварийный порыв водопровода на улице Ленина и последующие ремонтные работы привели к отключению холодного водоснабжения в домах № 1а, 1б и 2 по улице Ленина. Общая продолжительность этого отключения составила 6 часов – показатель превысил допустимые нормативы, установленные для подобных аварийных ситуаций.

Прокуратура внесла представление директору ООО «Водоканалремстрой» с требованием устранить выявленные нарушения. Компания рассмотрела представление и произвела перерасчёт платы за коммунальные услуги всем пострадавшим жильцам. В итоге корректировку платежей получили 61 собственник жилых помещений из трёх многоквартирных домов.