Сахалинка украла миллион рублей, выделенный из бюджета на благоустройство СНТ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

53-летняя жительница Южно-Сахалинска похитила из бюджета миллион рублей, который выделили на благоустройство садоводческого товарищества. Женщина занимала руководящий пост в СНТ и подала в мэрию заявку на субсидию.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, фигурантка решила незаконно обогатиться за счёт муниципальной программы. Она направила в администрацию областного центра документы на получение субсидии для возмещения затрат по инженерному благоустройству территории.

В качестве обоснования женщина приложила фиктивные бумаги о работах, которые якобы выполнили подрядчики – заменили опоры освещения и отремонтировали дороги.

Сотрудники полиции выяснили правду: на самом деле все эти задачи решили сами члены СНТ. Они выполнили работы своими силами и за свои деньги. Когда на счёт организации из бюджета поступил один миллион рублей, руководительница перевела всю сумму на личную банковскую карту. Она замаскировала перевод под выплату заработной платы.

Следователь городского УМВД возбудил уголовное дело. Подозреваемой запретили покидать место жительства и обязали являться по вызовам.