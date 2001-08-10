Пьяный водитель устроил аварию в Южно-Сахалинске

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Южно-Сахалинске вечером 30 мая 2026 года. Авария произошла в 21 час 40 минут в районе дома 186 по улице Железнодорожной, как сообщили ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции.

37-летний водитель управлял автомобилем «Honda Inspire» в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался в южном направлении, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с внедорожником «Toyota Land Cruiser» под управлением 19-летнего водителя.

В результате удара телесные повреждения получили оба водителя. Также пострадала 52-летняя пассажирка автомобиля «Honda». Сотрудники полиции проводят проверку по факту этого ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.