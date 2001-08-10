Дорогу Невельск – Томари – Шахтерск перекроют 11 апреля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Движение автотранспорта на участке региональной трассы в Углегорском районе ограничат 11 апреля на 30 минут. Причина – проведение взрывных работ на Солнцевском угольном разрезе.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, ограничение затронет участок автомобильной дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск с 299-го по 300-й километр.
Временные неудобства продлятся с 16:30 до 17:00. На это время специалисты полностью перекроют проезд по указанному километровому участку.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к вынужденным мерам безопасности.
