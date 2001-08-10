Молодой водитель в Тымовском сбил двух пешеходов и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 5 марта в Тымовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали двое местных жителей. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия до приезда экстренных служб.

Авария случилась в 21 час 40 минут в районе дома № 24 по улице Криворучко в поселке городского типа Тымовское. Как сообщили ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, за рулем автомобиля «Toyota Crown» находился 23-летний молодой человек. По предварительным данным, он двигался в западном направлении, когда совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на проезжей части, но не переходили дорогу. После случившегося водитель покинул место происшествия.

В результате наезда травмы получили двое мужчин в возрасте 47 и 49 лет. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.