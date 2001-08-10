Более 140 нарушений ПДД выявили автоинспекторы на Сахалине за минувшие сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На дорогах Сахалинской области минувший вторник, 25 февраля, прошел без серьезных аварий. Однако работа сотрудников Госавтоинспекции по выявлению нарушителей правил дорожного движения оказалась весьма насыщенной.

Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции, за сутки дорожные полицейские пресекли 144 факта несоблюдения ПДД. Особое внимание уделялось проверкам водителей на трезвость. В результате пятеро автомобилистов были задержаны и отстранены от управления - все они находились в состоянии опьянения.

Кроме того, в списке нарушителей оказались 15 водителей, которые сели за руль, не имея на это законного права: у одних никогда не было водительского удостоверения, другие ранее были лишены прав по решению суда.

В ходе рейдов автоинспекторы также пресекли ряд других серьезных нарушений. Один водитель рискнул выехать на встречную полосу, еще один управлял незарегистрированным автомобилем, а его коллега - машиной вовсе без государственных номеров. Любителей тонировки остановили девять человек, двое проигнорировали требования дорожных знаков и правила парковки. Также был составлен протокол на водителя, нарушившего правила перевозки ребенка, и на двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.

Помимо этого, сотрудники оформили восемь административных материалов на водителей, вовремя не оплативших ранее выписанные штрафы за нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Шесть автомобилей пришлось задержать и отправить на специализированную стоянку.

Активно велась и автоматическая фиксация нарушений. Стационарные камеры, работающие на дорогах области, зафиксировали 1952 случая превышения скорости или иных нарушений правил.