Полиция Холмска раскрыла кражу телефона у пенсионерки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники полиции в Холмске раскрыли кражу мобильного телефона, которую совершила гостья во время визита к 68-летней хозяйке квартиры. Подозреваемая уже продала похищенное устройство, а следствие возбудило в отношении нее уголовное дело.
Пенсионерка пригласила 37-летнюю знакомую к себе домой. Женщины распивали спиртные напитки, и в тот момент, когда хозяйка ненадолго вышла из комнаты, гостья тайно взяла ее телефон и спрятала устройство в свою сумку. Впоследствии подозреваемая продала мобильник неизвестному лицу, нанеся потерпевшей материальный ущерб в размере 10 тысяч рублей.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, правоохранители оперативно установили личность предполагаемой злоумышленницы после заявления пострадавшей. Следствие квалифицировало ее действия как кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Суд избрал в отношении фигурантки меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
