Новости происшествий Сахалина и Курил

Три автомобиля столкнулись на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей произошло утром 20 ноября на 26-м километре автодороги "Южно-Сахалинск-Корсаков". По предварительной информации водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с двумя другими машинами, три человека получили травмы.

46-летний водитель автомобиля "Toyota Vista" двигался в южном направлении и не справился с управлением. Его автомобиль выехал на встречную полосу, где последовательно совершил столкновение с автомобилями "Toyota Land Cruiser Prado" и "Toyota Succeed".

В результате инцидента травмы получили три человека: сам 46-летний водитель "Toyota Vista", 61-летний водитель внедорожника "Toyota Land Cruiser Prado" и 17-летний пассажир автомобиля "Toyota Succeed". Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, по факту ДТП в настоящее время проводятся все необходимые проверочные мероприятия.

