Тихоокеанское
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09:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На трассе Южно-Сахалинск – Оха водитель Suzuki спровоцировала лобовое столкновение

На трассе Южно-Сахалинск – Оха водитель Suzuki спровоцировала лобовое столкновение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 августа 2025 года на 23-м километре трассы Южно-Сахалинск – Оха произошло серьезное ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, женщина за рулем Suzuki Swift выехала на встречную полосу и спровоцировала лобовое столкновение с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado.

Как сообщили ТИА "Острова" в ГИБДД Сахалинской области, авария произошла в 11:40. 31-летняя водитель Suzuki Swift, двигаясь в сторону Охи, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Land Cruiser Prado. В результате ДТП 68-летний водитель внедорожника и его 39-летний пассажир получили травмы. Медики оказали пострадавшим первую помощь на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работают следователи, которые фиксируют повреждения автомобилей и опрашивают свидетелей. Полиция проверяет, могло ли стать причиной аварии техническое состояние Suzuki Swift или нарушение ПДД со стороны водителей.

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