Тихоокеанское
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10:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В районе села Красная-Тымь ликвидировали последствия ДТП

В районе села Красная-Тымь ликвидировали последствия ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 июня на 491 км. федеральной автодороги Южно-Сахалинск-Оха произошло опрокидывание автомобиля Тойота Сурф.

В 16 час. 24 мин. о ДТП стало известно диспетчеру Тымовского пожарно-спасательного отряда, в 16:35 на место ДТП прибыл личный состав пожарно-спасательной части № 41 пгт. Тымовское.

Автомобиль получил сильные повреждения, пострадали водитель и пассажир. Работники пожарно-спасательного отряда передали пострадавших медикам, после чего отключили АКБ у автомобиля, чтобы предотвратить возможное короткое замыкание.

Убедившись, что никакой опасности для окружающих спец-техника больше не представляет, пожарные проследовали в подразделение.

Всего на выезд по сообщению о ДТП было задействовано 4 человека личного состава, и 1 единица техники.

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