Три человека пострадали в ДТП с участием Suzuki Escudo в Холмске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 мая в 6:40 утра на улице Песеленческой Холмска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Suzuki Escudo. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГИБДД, 19-летний водитель, не имевший права управления транспортными средствами, не справился с управлением и съехал в правый кювет.

В результате инцидента пострадали сам водитель и двое его пассажиров 23 и 21 года. Медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали пострадавшим необходимую помощь. Состояние молодых людей сейчас оценивается как удовлетворительное.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. "Особое внимание мы уделяем установлению всех обстоятельств произошедшего, включая вопрос, как несовершеннолетний получил доступ к управлению транспортным средством", - отметили в ведомстве. На месте работала следственная группа, которая зафиксировала все повреждения автомобиля и опросила возможных свидетелей.