На Сахалине 13-летний подросток на мопеде устроил аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 апреля 2025 года в 15:45 в поселке Шахтерск, на улице 3-е Сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. По предварительным данным, 13-летний подросток, не имеющий прав на управление транспортными средствами, управлял мопедом "SPR T6-500" и не справился с управлением, что привело к столкновению с автомобилем "Mitsubishi Pajero", который выполнял поворот налево на улицу Угольную.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, в результате аварии несовершеннолетний водитель мопеда и его 13-летний пассажир, который не использовал защитную экипировку, получили телесные повреждения. Инцидент подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения и использования средств безопасности, особенно для молодых водителей и их пассажиров.

В настоящее время органы правопорядка проводят проверку обстоятельств произошедшего ДТП. Установление всех деталей инцидента поможет определить причины аварии и предотвратить подобные случаи в будущем. Важно, чтобы родители и опекуны обращали внимание на безопасность своих детей, особенно когда речь идет о вождении транспортных средств.