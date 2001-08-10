Сахалинец занимал деньги у знакомого и проигрывал их на ставках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователи УМВД России по Южно-Сахалинску завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Молодой человек, находясь на стационарном лечении в больнице, обманным путём завладел тремя млн рублей своего соседа по палате.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, в мае 2024 года обвиняемый познакомился с 25-летним пациентом и узнал, что у того на банковском счету лежит крупная сумма. Злоумышленник начал занимать деньги у потерпевшего под предлогом срочных нужд, обещая вернуть долг. После выписки из больницы он продолжил выпрашивать средства, хотя изначально не планировал их возвращать.
Когда сумма долга достигла 3 млн рублей, мать потерпевшего потребовала от обвиняемого вернуть деньги, но тот проигнорировал её просьбу. Как установили следователи, все похищенные средства мужчина потратил на онлайн-ставки. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ передали в суд для дальнейшего рассмотрения.
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