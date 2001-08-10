Спасатели более четырех часов тушили пожар в частном доме в Шахтёрске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 марта в посёлке Шахтёрск произошло возгорание в частном доме. Спасатели оперативно прибыли на место, но из-за сильного задымления борьба с огнём заняла несколько часов – обошлось без жертв.

Как стало известно ТИА "Острова", сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую Тымовского пожарно-спасательного отряда в 07:36 утра. Уже через 12 минут расчёт прибыл на улицу Трудовую, где обнаружил густой дым, идущий с чердака одноэтажного дома.

К ликвидации возгорания подключились сотрудники ПСЧ №18 из Шахтёрска и ПСЧ №15 из Углегорска. Всего на месте работали 10 пожарных и три единицы техники. Они локализовали огонь к 10:40, а полностью потушили его к 12:05. Источник возгорания пока не установлен, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе спасательного отряда. Жильцы дома не пострадали.