Тихоокеанское
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14:33, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине выявлены нарушения в лечебно-исправительном заведении

На Сахалине выявлены нарушения в лечебно-исправительном заведении

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем Сахалинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области совместно с представителями Общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания по Сахалинской области проведена проверка уголовно-исполнительного законодательства и личный приём осуждённых в лечебном-исправительном учреждении № 3 города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В ходе надзорного мероприятия выявлены нарушения законодательства о правилах пожарной безопасности, нарушения режимных требований.

В связи с выявленными нарушениями в адрес начальника исправительного учреждения внесено представление об их устранении, результаты рассмотрения которого находятся на контроле спецпрокуратуры.

На поступившие обращения даны разъяснения действующего законодательства и доведены полномочия наблюдательной комиссии.

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