На Сахалине выявлены нарушения в лечебно-исправительном заведении
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заместителем Сахалинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области совместно с представителями Общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания по Сахалинской области проведена проверка уголовно-исполнительного законодательства и личный приём осуждённых в лечебном-исправительном учреждении № 3 города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
В ходе надзорного мероприятия выявлены нарушения законодательства о правилах пожарной безопасности, нарушения режимных требований.
В связи с выявленными нарушениями в адрес начальника исправительного учреждения внесено представление об их устранении, результаты рассмотрения которого находятся на контроле спецпрокуратуры.
На поступившие обращения даны разъяснения действующего законодательства и доведены полномочия наблюдательной комиссии.
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