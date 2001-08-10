На Сахалине продолжается работа по выдворению нелегальных гостей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области выдворили за пределы островного региона очередных нелегалов, прибывших из Республик Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.

Цель прибытия иностранных граждан на Сахалин - заработки. В ходе регулярных проверок, которые проводят сотрудники правоохранительных органов островного региона, в большом количестве фиксируются нарушения в документах, а именно - закончился срок действия миграционной карты, прописки, отсутствие договора на осуществление трудовой деятельности или патента.

На всех иностранных нарушителей составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ - нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации. Каждый из привлеченных к административной ответственности мигрантов был оштрафован, сумма штрафа для каждого нарушителя составила 2000 рублей. Более того, суд вынес постановление о принудительном выдворении нелегальных мигрантов за пределы России.

Сразу же после того, как были оформлены все необходимые документы, сахалинские судебные приставы препроводили иностранцев до государственной границы Российской Федерации. Теперь иностранные правонарушители не смогут прибыть на территорию России в течении 5-ти лет.

Надо отметить, что с начала года по настоящий момент сотрудники островного ведомства выдворили 77 иностранных нелегалов, а за аналогичный период прошлого года - 27. На сегодняшний день работа по выдворению нелегальных мигрантов с территории Сахалинской области продолжается.