На автодороге Южно-Сахалинск – Оха перевернулся автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 марта февраля в Долинском районе на 57 км. Федеральной трассы из-за сильного гололёда водитель автомобиля Mitsubishi Challenger не справился с управлением, и машина съехала с дороги и перевернулась

В 17 час. 49 мин. об этом стало известно диспетчеру Долинского пожарно-спасательного отряда, в 10:02 на место ДТП прибыл личный состав ОП ПСЧ № 23 с. Стародубск, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба ОКУ "ПСС Сахалинской области".

В результате аварии пострадал один человек, он был передан медикам СМП.

Убедившись, что никакой опасности для окружающих автомобиль больше не представляет, работники пожарно-спасательного отряда проследовали в подразделение.

Всего на выезд по сообщению о ДТП было задействовано 2 человека личного состава, и 1 единица техники.

Погибших нет.