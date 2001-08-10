Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2025
Сейчас 07:24
94,05|98,01
В Поронайске задержали любителя кататься пьяным на автомобиле
13:07, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Сахалинской области сотрудники МЧС России спасают 300 рыбаков

В Сахалинской области сотрудники МЧС России спасают 300 рыбаков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

От села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Предварительно, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

На место происшествия выехали 6 спасателей и 4 единицы техники МЧС России. К вылету из Южно-Сахалинска готовится ведомственный вертолет Ми-8.

Комментарии - 3

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?