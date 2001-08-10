В Сахалинской области сотрудники МЧС России спасают 300 рыбаков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

От села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Предварительно, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

На место происшествия выехали 6 спасателей и 4 единицы техники МЧС России. К вылету из Южно-Сахалинска готовится ведомственный вертолет Ми-8.