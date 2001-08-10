Южно-Сахалинский суд приговорил вора к трем годам принудительных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор 23-летнему местному жителю, совершившему кражу из квартиры. Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, похитил рюкзак из незапертого жилища в многоэтажном доме.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, подсудимый проник на пятый этаж дома, где не проживал, и беспрепятственно вошел в квартиру через незапертую дверь. В прихожей он взял чужой рюкзак и скрылся с места преступления. Суд квалифицировал его действия по части 3 статьи 158 УК РФ как кражу с незаконным проникновением в жилище.

На заседании обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Судья назначил ему наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. При этом приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.