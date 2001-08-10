15:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Поронайске пожарные тушили холодильник
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Информация о пожаре в доме №18 по улице Ленина Поронайска поступила в диспетчерскую службу местного пожарно-спасательного отряда 3 февраля в 15:42, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".
Уже в 15:48 пожарные прибыли на место и выяснили, что на кухне одной из квартир на пятом этаже горит холодильник. В 15:52 пожар бы локализован, а 16:03 его последствия были полностью ликвидированы. В тушении огня были задействованы семь человек и две единицы техники
Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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