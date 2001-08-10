На Сахалине пьяный водитель без прав пытался скрыться от сотрудников ДПС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время несения службы на улице Сиреневой в Южно-Сахалинске инспекторы ДПС отдельной специализированной роты ДПС ГАИ УМВД России по Сахалинской области подали сигнал об остановке водителю автомобиля "Toyota Opa", однако водитель проигнорировал требования полиции, увеличил скорость и начал скрываться, нарушая Правила дорожного движения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Автоинспекторы включили специальное звуковое и световое оборудование и начали преследование нарушителя. В процессе погони последний не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (сугроб), после чего был задержан сотрудниками полиции.
Правонарушителем оказался 46-летний водитель не имеющий права управления ТС, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно показаниям прибора «Алкотестер», концентрация паров этанола в выдыхаемом воздухе составила 0,388 мг/л.
В отношении задержанного составлено три административных материала.
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