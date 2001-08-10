Тихоокеанское
информационное агентство
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14:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пьяный водитель без прав пытался скрыться от сотрудников ДПС

На Сахалине пьяный водитель без прав пытался скрыться от сотрудников ДПС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время несения службы на улице Сиреневой в Южно-Сахалинске инспекторы ДПС отдельной специализированной роты ДПС ГАИ УМВД России по Сахалинской области подали сигнал об остановке водителю автомобиля "Toyota Opa", однако водитель проигнорировал требования полиции, увеличил скорость и начал скрываться, нарушая Правила дорожного движения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Автоинспекторы включили специальное звуковое и световое оборудование и начали преследование нарушителя. В процессе погони последний не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (сугроб), после чего был задержан сотрудниками полиции.

Правонарушителем оказался 46-летний водитель не имеющий права управления ТС, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно показаниям прибора «Алкотестер», концентрация паров этанола в выдыхаемом воздухе составила 0,388 мг/л.

В отношении задержанного составлено три административных материала.

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