Курильчанина будут судить за нападение медведя на туриста
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокурором Курильского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, расследованному Корсаковским МСО СУ СК России по Сахалинской области по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
В ходе расследования установлено, что 12 ноября 2024 года предпринимателем, осуществляющим туристическую деятельность на территории Курильского муниципального округа, организована поездка по официальному экскурсионному маршруту в заливе Простор, в ходе осуществления которой, экскурсовод принял решение выйти за пределы (границы) туристического маршрута с целью посещения каньона Белых скал и совершения восхождения внутри каньона в рамках оказания экскурсионной (туристической) услуги.
По прибытии в указанное место, экскурсовод, не взирая на то, что указанное место является ареалом обитания бурых медведей, совместно с туристом осуществили восхождение на вершину в каньоне, где подверглись нападению хищника, однако у исполнителя экскурсионных услуг в момент нападения не имелось необходимых средств защиты от диких животных.
В результате нападения медведя, потерпевшему причинены телесные повреждения, повлекшие наступление тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Курильский районный суд. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.
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