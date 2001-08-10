На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении восьми жителей Сахалинской области, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области.
Установлено, что участники межэтнической группы организовали за денежное вознаграждение незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан путем изготовления фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров.
Противоправная деятельность злоумышленников осуществлялась под эгидой функционирующего ранее в Сахалинской области «Центра поддержки мигрантов». Стоимость услуги достигала 30 тысяч рублей. Преступные деяния осужденных носили массовый характер.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий в местах проживания злоумышленников и в используемых ими офисных помещениях изъяты фиктивные трудовые договоры, печати, паспорта, иные документы иностранных граждан и компьютерная техника.
Приговором суда организатору незаконной деятельности назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, двум наиболее активным участникам – от 3,5 до 4 лет лишения свободы. Остальным, с учётом заключенных досудебных соглашений о сотрудничестве, назначены наказания в виде лишения свободы сроками от 2 до 3,5 лет условно.
Правоохранительными органами также реализованы мероприятия по отмене ранее приобретенного российского гражданства иностранным гражданам из числа организаторов преступной группы.
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