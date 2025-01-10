В Южно-Сахалинске автоинспекция остановила угнанный автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В районе дома 35А по ул. Ленина г. Южно-Сахалинска был остановлен автомобиль, под управлением 36-летнего водителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

При проверке документов было установлено, что транспортное средство не принадлежит водителю.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно установили владельца транспортного средства и сообщили ей о том, что данный автомобиль был остановлен с водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Хозяйка транспортного средства объяснила сотрудникам полиции, что оставила свой автомобиль на ремонт и она не знает, кто управляет ее транспортным средством.

В связи с этим на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем.