Тихоокеанское
информационное агентство
10 Января 2025
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18:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками

На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в незаконном приобретении запрещенных к обороту веществ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским поступила информация, что указанный молодой человек намеревается получить синтетический наркотик.

Гражданин был задержан для разбирательства. При его досмотре оперативники обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что данная смесь содержит производное наркотического средства N-метилэфедрон массой 1,7 грамма.

Предварительно установлено, что фигурант, с помощью мессенджера заказал наркотик в подпольном интернет-магазине после чего забрал в тайнике-закладке. Запрещенные к обороту вещества злоумышленник хранил при себе вплоть до задержания сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 228 УК РФ. Ведется следствие.

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