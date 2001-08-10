Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
10 ноября в 17.15 в дежурную часть УМВД по городу Южно-Сахалинску через систему ЕДДС поступило телефонное сообщение от 24-летнего гражданина о неправомерном завладении легковым автомобилем иностранного производства, который был припаркован в районе дома по улице Огородной г. Южно-Сахалинска. В момент угона в салоне автомобиля находился несовершеннолетний ребенок, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что водитель приехал по адресу своего проживания вместе с 24-летней знакомой и её сыном 2001 года рождения. Молодой человек и его знакомая на две минуты покинули транспортное средство, чтобы занести в квартиру личные вещи, при этом оставив несовершеннолетнего ребенка в салоне смотреть мультфильмы. Когда потерпевшие вышли из подъезда, то транспортное средство уже отсутствовало. Заявитель бросился вдогонку уезжающему транспорту и увидел, как автомобиль притормозил в районе перекрестка, где несовершеннолетнего высадили.
Через некоторое время транспортное средство было обнаружено в кювете в районе пр. Мира 6В со следами повреждений.
Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками были отработаны лица, которые могли быть причастны к совершению данного преступления.
В результате была установлена личность злоумышленника, коим оказался 31-летний ранее судимый (в том числе за аналогичное преступление), уроженец Холмского района, с августа 2024 проживающего в п. Быков. Мужчина дал признательные показания.
Материалы проверки переданы в СУ СК России по Сахалинской области. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 и ч. 2 ст. 126 УК РФ.
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