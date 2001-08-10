Пожарные ликвидировали возгорание в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 октября в 20:24 диспетчеру Поронайского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании одноэтажного разрушенного строения в районе ул. Совхозной, 25. Пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На момент их прибытия строение горело открытым пламенем на площади 12 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС

Возгорание было локализовано в 20:37, а в 22:18 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 6 человек и 1 единица техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.