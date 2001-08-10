На Сахалине за сутки задержаны 14 водителей без прав и 6 в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 15 ДТП, в одном из которых 1 человек получил телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 112 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 6 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 14 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.
Привлечены к административной ответственности:
- 7 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
- 6 водителей - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;
- 1 водитель - управляющий транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке;
- 6 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- 10 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 2 водителя - не предоставивших преимущество в движении пешеходам;
- 4 водителя - управляющих транспортными средствами с наличием технических неисправностей (глушители);
- 4 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства.
- задержаны и помещены на специализированные стоянки 9 автомобилей.
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