Движение транспорта временно ограничат через перекресток улиц Сахалинская - Железнодорожная в Южно-Сахалинске
10:38, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Холмске пожарные выезжали на тушение мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
23 октября в 19:17 (сах) диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мусора на ул. Молодежная, 8. Пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту прибытия огнеборцев горел мусор у дома на площади 2 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
Возгорание было локализовано в 19:27 (сах), а в 19:50 (сах) полностью ликвидировано. В тушении участвовали 5 сотрудников и 1 единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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