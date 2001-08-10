Тихоокеанское
информационное агентство
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10:38, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске пожарные выезжали на тушение мусора

В Холмске пожарные выезжали на тушение мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 октября в 19:17 (сах) диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мусора на ул. Молодежная, 8. Пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту прибытия огнеборцев горел мусор у дома на площади 2 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 19:27 (сах), а в 19:50 (сах) полностью ликвидировано. В тушении участвовали 5 сотрудников и 1 единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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