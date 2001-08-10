Тихоокеанское
информационное агентство
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09:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Чехове сгорел автомобиль

В Чехове сгорел автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 июля в 20.06 в диспетчерскую Чеховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на 90 км автодороги Невельск – Томари – Шахтерск, рассказали ТИА "Острова" в пресс- службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 20.11. К этому моменту открытым пламенем горел автомобиль по всей площади 6 квадратных метров.

Пожар локализовали в 20.14, а в 20.16 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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