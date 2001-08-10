09:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Чехове сгорел автомобиль
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
14 июля в 20.06 в диспетчерскую Чеховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на 90 км автодороги Невельск – Томари – Шахтерск, рассказали ТИА "Острова" в пресс- службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".
Пожарные прибыли на место в 20.11. К этому моменту открытым пламенем горел автомобиль по всей площади 6 квадратных метров.
Пожар локализовали в 20.14, а в 20.16 полностью ликвидировали.
В тушении были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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