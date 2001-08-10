В Приморье неизвестный отстреливает котов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неизвестный выстрелил в котов на улице Нагорной в Дальнегорске. Спасти удалось не всех, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал vlad_ork.

По словам очевидицы, первый кот скончался от полученных травм, а второй еле дополз домой.

Хозяйке животных искренне непонятны мотивы такой жестокости, ведь ее коты абсолютно домашние и могут максимум на заборе посидеть.

"Я не говорю, что мои коты святые, но по курятникам они не лазают, так как кроме сухого корма им в этой жизни ничего неинтересно", – отметила она в Сети.