Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июня 2024
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10:22, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье неизвестный отстреливает котов

В Приморье неизвестный отстреливает котов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неизвестный выстрелил в котов на улице Нагорной в Дальнегорске. Спасти удалось не всех, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал vlad_ork.

По словам очевидицы, первый кот скончался от полученных травм, а второй еле дополз домой.

Хозяйке животных искренне непонятны мотивы такой жестокости, ведь ее коты абсолютно домашние и могут максимум на заборе посидеть.

"Я не говорю, что мои коты святые, но по курятникам они не лазают, так как кроме сухого корма им в этой жизни ничего неинтересно", – отметила она в Сети.

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