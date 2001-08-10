Жительница Южно-Сахалинска незаконно прописала в квартире 22 иностранца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участковыми уполномоченными полиции УМВД России по городу Южно-Сахалинску, при проведении мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства пресечен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Полицейские установили, что 43-летняя жительница Южно-Сахалинска в короткий промежуток времени зарегистрировала в своем жилище 22 иностранных лица. Проверки участкового уполномоченного полиции показали, что граждане, сведения о которых были поданы в надзорное ведомство, на данной жилплощади никогда не проживали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ - Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.