Жительница Южно-Сахалинска незаконно прописала в квартире 22 иностранца
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участковыми уполномоченными полиции УМВД России по городу Южно-Сахалинску, при проведении мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства пресечен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Полицейские установили, что 43-летняя жительница Южно-Сахалинска в короткий промежуток времени зарегистрировала в своем жилище 22 иностранных лица. Проверки участкового уполномоченного полиции показали, что граждане, сведения о которых были поданы в надзорное ведомство, на данной жилплощади никогда не проживали.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ - Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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