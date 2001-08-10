На Сахалине полицейские задержали подозреваемого в сбыте "синтетики" в крупном размере
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области поступила оперативно значимая информация о противоправной деятельности 23-летнего жителя областного центра, который занимается сбытом наркотических средств синтетической группы через тайники-закладки, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданин организовал 8 «закладок» в Южно-Сахалинске. За несколько дней до этого он получил оптовый вес наркотика N-метилэфедрона, известного, как «скорость». Действовал сахалинец в интересах одного интернет-магазина по достигнутой договоренности. Торговая точка из теневого сегмента сети Интернет ориентирована на сбыт наркотических средств бесконтактным способом.
Полицейские при задержании данного гражданина обнаружили 50 свёртков для оснащения тайников общей массой 16,56 граммов. В дальнейшем все 8 ранее организованных им закладок были изъяты, их общий вес составил более 2 грамм.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Молодому человеку может грозить до двадцати лет лишения свободы.
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