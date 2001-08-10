Сахалинец ответит в суде за приобретение и хранение наркотических средств
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
24 октября 2023 года фигурант решил приобрести для личного потребления наркотическое средство. Для этого мужчина решил позвонить своему знакомому, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Приятели договорились о встрече, и через некоторое время фигурант пришел к дому знакомого. Находясь в подъезде, последний передал обвиняемому сверток, в котором находился наркотик. После этого мужчина вызвал такси до своего дома. Когда он стал выходить из автомобиля, к нему подошли сотрудники полиции. Они пояснили, что у них есть основания полагать, что при нем могут находиться запрещенные вещества. В ходе личного досмотра у обвиняемого был обнаружен свёрток с находящейся в нём наркотическим средством - маслом каннабиса, массой 1,96 грамма, что образует значительный размер.
Своими умышленными действиям фигурант совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере.
Уголовное дело рассмотрит суд.
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