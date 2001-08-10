На Сахалине обнаружено тело 13-летнего ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области по факту обнаружения тела 13-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате отравления неустановленным газом. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, в ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководства регионального следственного управления