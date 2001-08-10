Пожарные ликвидировали возгорание в ремонтной мастерской в Макарове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 февраля в 14.29 в диспетчерскую Макаровской пожарной части поступило сообщение о пожаре на улице 50 лет Октября, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 14.36. К этому моменту открытым пламенем горела мастерская по ремонту автотехники на площади 58 квадратных метров.

Пожар локализовали в 15.03, а в 15.55 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Работало звено ГДЗС.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.