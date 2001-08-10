11:03, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Пожарные ликвидировали возгорание в ремонтной мастерской в Макарове
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
24 февраля в 14.29 в диспетчерскую Макаровской пожарной части поступило сообщение о пожаре на улице 50 лет Октября, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".
Пожарные прибыли на место в 14.36. К этому моменту открытым пламенем горела мастерская по ремонту автотехники на площади 58 квадратных метров.
Пожар локализовали в 15.03, а в 15.55 полностью ликвидировали.
В тушении были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Работало звено ГДЗС.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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