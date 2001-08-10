Два сахалинца обокрали кафе, а деньги прогуляли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении двоих ранее судимых 18-летних жителей Холмска, которые совершили кражу с незаконным проникновением в помещение, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в ночь с 28 на 29 октября 2023 года фигуранты, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Холмске рядом с одним из местных кафе, решили проникнуть в помещение.
Обвиняемые, предварительно обговорив роли, подставили брус к форточке и, выдавив силой оконную створку, проникли в подсобное помещение. Обыскав его, злоумышленники похитили из стола 7000 рублей. После выбили ногами запертую на замок дверь, ведущую в зал кафе, где с витрины похитили 12 шоколадных батончиков. Попутно обыскав помещение, один из фигурантов обнаружил коробку с 20 700 рублей, а другой нашел портативную колонку, принадлежащую работнику кафе, стоимостью 3 750 рублей.
Далее молодые люди с места совершения преступления скрылись, причинив материальный ущерб на общую сумму около 30 000 рублей.
Почти все похищенные денежные средства обвиняемые потратили в эту же ночь на отдых в местном ресторане.
Таким образом, своими умышленными действиями фигуранты совершили преступление, предусмотренное, предусмотренное п. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение.
Причиненный имущественный вред возмещен полностью до суда. Портативная колонка изъята сотрудниками полиции и возвращена законному владельцу.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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