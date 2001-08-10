У сахалинца, любившего кататься подшофе, забрали автомобиль, а самого отправили в колонию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За езду в состоянии опьянения водитель навсегда лишился своего авто и отправился отбывать наказание в колонию общего режима сроком на 1 год, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Сахалинским областным судом оставлен без изменения приговор Южно-Сахалинского городского суда в отношении местного жителя. Он признан виновным и осужден по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление.

Суд установил, что осужденный 11.05.2023 в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, имея судимость, за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, управлял автомобилем «Ниссан Скайлайн». В ходе движения по улицам города Южно-Сахалинска мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД и был отстранен от управления транспортным средством. На месте остановки виновному было предложено пройти освидетельствование, по результатам которого установлено алкогольное опьянение.

В судебном заседании осужденный вину признал, просил не конфисковывать у него автомобиль и не назначать наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Государственный обвинитель настаивал на назначении наказания, связанного с реальным лишением свободы, и конфискации транспортного средства.

Суд согласился с мнением прокурора, и, признав подсудимого виновным, назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года 6 месяцев.

Автомобиль,за управление которым в момент остановки находился виновный, конфискован в доход государства.

Обжалование приговора в апелляционном порядке стороной защиты не помогло виновному оставить автомобиль в его пользовании и добиться наказания, не связанного с реальным лишением свободы.